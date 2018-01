50 nuances plus claires en avant-première au CGR Brignais

Gagnez vos places pour voir en avant-première “Cinquante nuances plus claires” le mardi 06 février à 21h15 au cinéma CGR Lyon Brignais.

Gagnez vos places pour “Cinquante nuances plus claires”

Vous souhaitez gagner des places pour assister à l’avant-première du tout dernier film “Cinquante nuances plus claires” ? C’est très simple, écoutez Impact FM du lundi 22 janvier au vendredi 26 janvier 2018 et vous aurez peut être la chance de remporter deux invitations par personne ! Le dernier film de l’érotisme et de la soumission est à portée de main …

L’avant-première

Venez vivre l’avant-première du troisième volet du film érotique et dramatique par excellence de la saga “ Cinquante Nuances de Grey ». Venez profiter du film avant tout le monde lors de cette avant-première mardi 06 février à 21h15 au cinéma CGR Lyon Brignais. De plus, de nombreux cadeaux seront à gagner et un striptease pour faire monter la température sera prévu pour clôturer la folle soirée … Les fans de la saga pourront également de voir ou revoir les deux chapitres précédents « Cinquante Nuances de Grey » et « Cinquante nuances plus sombres » qui seront au programme eux aussi !

La bande-annonce de 50 nuances plus claires

L’histoire du film

L’histoire du film est le troisième volet et la suite de la saga “Cinquante Nuances de Grey ». Après “Cinquante Nuances de Grey » en 2015 et “Cinquante Nuances plus sombres” en 2017, retrouvez “Cinquante nuances plus claires “ pour cette nouvelle année 2018.

Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Arielle Kebbel et Tyler Hoechlin vous attendent dans le dernier long-métrage de la trilogie. Ne manquez pas le final de l’ultime chapitre !

Infos pratiques

Avant-Première 50 nuances plus claires

mardi 06 février à 21h15

Cinéma CGR Brignais

ZI Nord les Vallières Rue de l’Industrie

69530 Brignais

Le site du CGR Brignais : www.cgrcinemas.fr/brignais