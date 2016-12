Aquabiking Lyon 9

Aquabiking Lyon 9, c’est le nouvel espace dédié à votre bien-être. Venez profiter des nombreux bienfaits de l’aquabiking dans un cadre unique à Lyon.

Situé dans le 9e arrondissement de Lyon, Aquabiking Lyon 9 est un institut proposant des séances et forfaits aquabiking adaptés aux rythmes et objectifs de chacun. Sur place, une équipe de professionnels qualifiés est à la disposition pour renseigner, conseiller et accompagner chaque client. Profitez de la séance découverte à 9.90€ seulement.

Les bienfaits de l’aquabiking

Avec des séances de 30 minutes à raison de 2 à 3 séances par semaine, les résultats sont visibles et durables.

Regalbe la silhouette : ventre, taille, fessier, hanche, cuisses.

Modifie la qualité de la peau : atténuation de l’effet peau d’orange, agit contre la cellulite.

Relance la circulation sanguine et lymphatique.

Améliore la capacité cardio-vasculaire, l’endurance et la récupération.

Le principe de l’aquabiking

Immergé jusqu’à la taille, la séance consiste à pédaler sur 30 minutes, debout ou assis, à un rythme plus ou moins soutenu pour perdre jusqu’à 500 calories par séance. Le bassin est équipé de 16 buses d’hydro-massage. Les buses orientables viennent stimuler les zones du ventre, fessiers, cuisses et mollets. Des jets ciblés « anti-peau d’orange » et des jets spéciaux « fessiers ferme » tonifient la silhouette quelque soit l’âge !

