Huiles essentielles Bio

Coucou, c’est Sophie Rodriguez!!

Vous le savez je suis une grande adepte du « naturel et bio« .

Voici donc mes coups de coeur en matière d’huiles essentielles Bio que vous retrouvez sur ce site:

https://www.lecomptoiraroma.fr

CITRON:

Une source pure de bienfaits!

Elle aide à la circulation, au drainage et détox.

Elle est anti-bactérienne, antiseptique, fluidifiante et désinfectante!

Vous pouvez l’utiliser par voie buccale, dans un verre d’eau, par voie cutannée, ou bien, en inhalation ou diffusion.

ATTENTION: elle est photosensible, il est donc recommandé de ne pas s’exposer au soleil pendant 8H lors q’une prise.

MANDARINE:

L’une de mes préférées!

Elle est calmante, relaxante, sédative et légèrement hypnotique!

Elle va donc aider au sommeil même les tous petits (dès 3ans).

Elle lutte contre les excès de colère, de nervosité, contre l’agitation.

Ainsi elle va soulager les angoisses, les dépressions, elle peut même apaiser les spasme respiratoires, ou une crise de hoquet, et agit aussi sur les légers troubles intestinaux d’origine nerveux.

Par voie orale: 1 à 3 gouttes diluée dans du miel pour un adulte, 1 goutte pour un enfant dans du miel, 3 fois par jour.

Vous pouvez aussi l’inhaler.

Vous pouvez aussi (et ça j’adore), la mélanger à une huile végétale de jojoba, de calendula ou d’amande douce et masser le plexus solaire, la pente des pieds, derrière les oreilles, la nuque, pour aider au sommeil.

Et quelques gouttes dans le bain pour détendre les enfants ça fonctionne aussi !

MENTHE POIVREE:

C’est un grand classique de l’aromathérapie!

Elle aide à faire passer la nausée, le mal des transports, elle soulage aussi les maux de tête et elle favorise la digestion.

Elle s’utilise principalement par voie orale, mais aussi par voie cutanée.

EUCALYPTUS RADIE:

Votre meilleur amie pour l’hiver!

Elle libère les voix respiratoires grâce à sa senteur fraîche et douce.

Ses propriétés sont assainissantes et purifiantes.

Vous pouvez l’associer à d’autres huiles essentielles bio comme le Ravintsara, lavande, thym, ou encore le niaouli.

Par voie orale: 1 à 3 gouttes diluées dans du miel 1 à 3 fois par jour.

En massage ou frictions sur les bronches, la poitrine, le dos, la gorge, les sinus, la plante des pieds.

En diffusion.

NIAOULI:

Cette huile a des vertus respiratoires, tonifiantes et équilibrantes, c’est un anti-viral, elle est décongestionnante et cicatrisante.

ATTENTION: A ne pas utiliser chez les enfants de moins de 7ans, ni chez la femme enceinte, et seulement en inhalation ou en diffusion.

Bisous! Et prenez soin de vous!

Sophie.

www.lebbblog.com