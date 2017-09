Les bienfaits de l’aloé vera dans Matin Bonheur!

Aujourd’hui elle est la star des jardins mais aussi des rayons cosmétiques.

L’Aloé vera est incroyable! Le mieux est encore d’en avoir chez soi, une véritable dans un pot, que vous découperez lorsque vous souhaitez en utiliser car elle sera inchangée, pure, et ses vertus seront donc beaucoup plus puissantes!

La maman de mon ami Marc, Guadeloupéen, la croque à pleine dent depuis toujours.

Elle la cultive, la mélange à d’autres herbes, la jette dans sa salade, l’applique sur sa peau, la découpe en tout petits morceaux qu’elle met dans sa bouteille d’eau, ou encore qu’elle infuse.

Et croyez moi, cette jolie dame au teint caramel n’a pas une ride, et sa tension va beaucoup mieux!

L’Aloé Vera est hydratante, cicatrisante et apaisante (excellente après une piqûre, une brûlure, un coups de soleil, son gel naturel s’applique facilement et raffraîchit), elle adoucit, et est excellente pour prendre soin de notre peau, de nos cheveux (appliquer son gel sur les pointes sèches 10 min avant votre shampoing), ainsi que pour l’hydratation du corps en général (même en massage).

Elle est connue depuis l’Antiquité pour ses nombreuses vertus thérapeutiques utilisées en médecine et en cosmétique, de nombreuses civilisations l’ont utilisée à travers le temps, et elle a aujourd’hui une réputation qui n’est plus à prouver.

Le gel prélevé dans les feuilles (mûres donc la plante doit avoir atteint 1mètre) peut s’appliquer directement sur la peau d’une blessure, du visage en masque, ou dans un mélange naturel pour faire un masque capillaire.

Mais ce n’est pas tout, voici les recettes de l’adorable maman de Marc:

Infusion:

Faites infuser votre thé vert ou tilleul, avec des feuilles de menthe fraîche, un demi jus de citron.

Mettez un baton de cannelle dans un verre, avec des graines de grenade, et votre bout d’allé épluché et découpé.

Une fois infusé verser dans votre verre et déguster.

Eau fraîche:

Eplucher et découper votre tige d’aloe vera, ajouter un demi citron vert pressé, des myrtilles découpées, des fraises ou de la grenade, verser dans une bouteille d’eau.

Mettez au frais, et déguster au bout d’une heure.

Bisous, bisous, prenez soin de vous!

Sophie Rodriguez.

